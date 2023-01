Azione-Italia Viva, la lista alle regionali sarà guidata da Lisa Noja

Sarà Lisa Noja, avvocata ed ex deputata, a guidare la lista milanese del terzo polo (Azione e Italia Viva) alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023, a sostegno di Letizia Moratti. Lo ha reso noto lei stessa su Facebook: "E' una scelta - ha scritto - sulla quale ho molto riflettuto, e alla fine ho deciso di mettermi a disposizione della mia Lombardia perché spero di poter dare il mio contributo, quello fatto di passione e impegno. In questi cinque anni passati in parlamento mi sono occupata moltissimo di sanità in una fase del nostro paese di emergenza straordinaria. Questo mi ha consentito di costruire un bagaglio di esperienza che vorrei mettere al servizio di regione Lombardia".

Eletta alla Camera dei deputati nel 2018 nelle lista del Pd, mentre era delegata del sindaco di Milano per le disabilità, Noja è passata poi a Italia Viva, insieme a Matteo Renzi, e nel 2021 è stata eletta in consiglio comunale a Milano per la lista Riformista. Nel 2022 si è ricandidata in Parlamento ma non è stata rieletta.

"Nel lavoro parlamentare - ha scritto ancora su Facebook -- ho imparato come il dibattito su questi temi richieda un approccio pragmatico diverso dallo scontro ideologico visto in questi anni. Questo è e sarà il mio approccio, al fianco di Letizia Moratti, una donna che è riuscita a lanciare segnali di cambiamento nella sanità lombarda, intervenendo nel momento più buio e che ha avuto il coraggio di dimettersi in aperto contrasto all’ ammiccamento del governo al mondo no vax, su cui Fontana è stato del tutto silente".