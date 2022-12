Majorino e i 5 Stelle, avviato il tavolo di trattativa per allargare la coalizione

Non c'è più tempo per costruire un'alleanza allargata, in Lombardia, per cercare di battere il centrodestra. Lo ha detto Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna e possibile futuro segretario nazionale del Pd, sia al festival delle regioni che si è svolto a Milano il 5 dicembre sia martedì 6 in radio, ospite di Rtl 102.5.

L'esponente del Pd pensa però che le cose siano andate male fin dal principio. E se ora Matteo Renzi lancia l'ipotesi di Majorino vice di Letizia Moratti (candidata alla presidenza per due liste civiche e il terzo polo), Bonaccini ribalta il ragionamento: "Faccia allora la Moratti la vice di Majorino". E poi prosegue spiegando che "la candidatura legittima di Moratti è avvenuta dicendo prendere o lasciare, e così non va. Si poteva azzerare qualsiasi tipo di candidatura, oggi però mi pare che le cose siano molto chiare in campo". Insomma, non c'è più tempo. Si voterà il 12 (e forse anche il 13) febbraio del 2023. Le elezioni sono ormai alle porte.

Il tempo c'è, però, per tentare in extremis un'alleanza tra Pd e Movimento 5 Stelle. Majorino, del resto, è tra gli esponenti del Pd quello che piace di più agli uomini e alle donne di Conte. Il tavolo programmatico è iniziato lunedì in video conferenza e proseguirà martedì dal vivo: oltre a Pd e 5 Stelle, vi sieredanno esponenti di Sinistra Italiana, Verdi e civici. Ma non +Europa, il cui segretario nazionale Benedetto Della Vedova ribadisce il 'mai' con i 5 Stelle. Non è d'accordo Michele Usuelli, consigliere regionale uscente di +Europa, che ha auspicato l'accordo per includere i pentastellati nella coalizione. E con lui sono i Radicali Italiani, che hanno dichiarato l'appoggio a Majorino senza porre veti.