Majorino-5 Stelle, intesa più vicina per le elezioni regionali

L'intesa (non ancora raggiunta) tra Pierfrancesco Majorino e il Movimento 5 Stelle passa attraverso i campi del Parco agricolo Sud Milano. La Regione Lombardia si è appena appropriata della governance del parco, dopo anni di scontro con la Città metropolitana milanese (e, va detto, molti sindaci) su 9mila ettari di aree naturali e una visione diversa sul futuro dell'imprenditoria agricola nei complessivi 47mila ettari di territorio.

Majorino è tra gli esponenti del Pd più propensi all'allargamento della coalizione al Movimento 5 Stelle e i 'dem' sicuramente lo hanno scelto come candidato presidente della Regione Lombardia tenendo conto anche di questo aspetto. Giovedì Majorino, parlando proprio del Parco Sud, ha affermato che "se si sta insieme nei contenuti è ovvio che poi si sta insieme anche nella proposta elettorale". In precedenza, anche Giuseppe Conte, leader pentastellato, era stato quantomeno non ostile verso il deputato europeo del Pd.

Un'apertura continua ad esserci da parte di Sinistra Italiana. Che, ancora giovedì, ha ribadito la sua posizione favorevole all'alleanza larga con i 5 Stelle: "presentare una coalizione democratica e progressista ampia a sostegno di Majorino, sia nell'interesse di tutti i cittadini lombardi che desiderano un reale cambiamento nel governo della nostra regione", ha dichiarato in una nota. Dagli altri alleati del Pd, ovvero +Europa, ufficialmente continua invece ad esserci il veto sui 5 Stelle da parte del segretario nazionale, Benedetto Della Vedova, anche se Michele Usuelli, l'unico consigliere regionale in carica del partito, all'ultima seduta al Pirellone ha preso posto per qualche minuto proprio vicino ai colleghi dei 5 Stelle, come a dire "mai dire mai".