La gaffe di Majorino sulla Calabria

Gaffe sulla Calabria di Pierfrancesco Majorino, che poi si è scusato ammettendo di avere sbagliato e giurando di non aver voluto offendere nesuno. Ospite, mercoledì mattina, in una trasmissione su Telelombardia, il candidato governatore della Lombardia per il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle, rispondendo a una domanda su Lombardia Film Commission, ha dichiarato che "Regione Lombardia non è la Calabria, è una Regione che ha grandi potenzialità, un sacco di gente che si dà da fare. Ha tante persone impegnate sul territorio in progetti sociali e culturali".

Parole che hanno fatto il giro della penisola, arrivando direttamente a Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, il quale non ci è andato tenero con il commento: "È candidato in Regione Lombardia, ma soprattutto è un cretino, perché non sa che anche la Calabria, come la Lombardia, ha tante opportunità e ha tante persone che vanno a lavorare e meritano rispetto. Lui non lo sa perché è proprio un cretino. Per cui, Majorino, come dicono i miei amici lombardi, lascia stare la politica e va a lavurà".

La polemica non poteva non scoppiare. Mentre tutto il centrodestra lombardo (e non solo) ha attaccato Majorino, lui si è scusato. "Ho sbagliato, quindi chiedo scusa. Amici calabresi, non intendevo assolutamente offendere", ha detto in un videomessaggio parlando di "un'espressione che mi è uscita un po' infelice. È sembrato quasi, ma perché l'ho detto male io, che mi riferissi ai cittadini calabresi, alla loro voglia di fare e ai loro talenti. Amici calabresi, scusatemi, non intendevo assolutamente offendere la vostra creatività e forza. Anzi, credo che Lombardia e Calabria debbano collaborare ancora di più".