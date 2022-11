È ufficiale: Majorino sarà il candidato del Pd alle regionali

È ufficialmente candidato alla presidenza della Lombardia Pierfrancesco Majorino, eurodeputato del Pd e ex assessore comunale alle Politiche sociali con Pisapia e Sala. L’assemblea regionale del Partito democratico lombardo ha votato l’accordo raggiunto con la coalizione. Il voto si è chiuso alle 14 di sabato 19 ottobre. "I favorevoli hanno raccolto 89,43%, gli astenuti il 5,29%, i contrari il 5,29%; ha partecipato al voto il 77,21% degli aventi diritto". Lo fa sapere il Pd lombardo.

“Tutto il partito regionale si è ritrovato nella candidatura di Majorino. Da oggi affrontiamo questa sfida elettorale con il massimo dell’unità, tutti insieme - ha detto il Segretario regionale Vinicio Peluffo - Credo che tutta la comunità democratica debba sentirsi protagonista di questa sfida affascinante. La Regione è contenibile non solo perché la gestione di questi ultimi anni ha mostrato tutte le inefficienze di una amministrazione interessata solo al potere e alla spartizione di poltrone e non al benessere dei lombardi. Ma anche perché sarà una competizione tripolare a turno unico: sarà fondamentale la nostra capacità di mobilitare tutto il campo del centrosinistra e di riuscire ad allargare il nostro consenso per battere la destra di Attilio Fontana”.

"È la candidatura giusta oggi per battere la destra in Lombardia - ha commentato in un post sui social Elena Buscemi (Pd), presidente del consiglio comunale di Milano -. Sarà una campagna elettorale emozionante. Per cambiare finalmente una Regione Lombardia governata dai soliti da 26 anni, con diseguaglianze sempre più grandi. Sanità, ambiente, lavoro e formazione, trasporti. Da qui si parte. Cambiamo tutto, e davvero. Forza Pierfrancesco Majorino . Ci sono, e saremo in tante e tanti".