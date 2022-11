Chi è Pierfrancesco Majorino, scelto dal centrosinistra per sfidare Fontana e Moratti

L'europarlamentare Pierfrancesco Majorino è il candidato del centrosinistra per le elezioni regionali che si svolgeranno nel 2023, presumibilmente a febbraio. Niente primarie, dunque. L'esponente del Pd sfiderà Attilio Fontana (centrodestra e governatore uscente) e Letizia Moratti (Terzo Polo). L'annuncio è stato fatto dopo una consultazione tra il Pd e gli alleati di centrosinistra.

"Le forze del centrosinistra lombardo - ha commentato Majorino su Facebook dopo l'annuncio - mi hanno chiesto di essere il candidato della coalizione alla presidenza di Regione Lombardia. Sono onorato ed emozionato. A partire dalla giornata di domani le incontrerò per costruire insieme, e secondo le modalità condivise, la proposta più forte possibile per cambiare pagina in Regione. Possiamo battere la destra di Attilio Fontana e sono convinto che ce la metteremo tutta".

Da Palazzo Marino a Bruxelles

Majorino, nato a Milano nel 1973, è sposato con Caterina Sarfatti, direttrice del programma Inclusive Climate Action C40, figlia dell'imprenditore Riccardo, che fu candidato alla presidenza della Regione nel 2005. La coppia ha due figli. Majorino è nipote del poeta Giancarlo e ha scritto diversi reportage e romanzi. Dal 1994 al 1998 è stato presidente nazionale dell'Unione degli studenti e della Rete studentesca. Nel 1998, a 25 anni, è diventato consigliere del dipartimento Affari sociali della presidenza del consiglio e ha collaborato con il ministro della solidarietà sociale Livia Turco sulle politiche giovanili e la lotta alle dipendenze.

Nel 2004 è stato eletto segretario cittadino dei Democratici di sinistra e, nel 2006, è entrato in consiglio comunale, diventando capogruppo del Pd nel 2008, all'opposizione. Rieletto nel 2011, è diventato assessore alle politiche sociali nella giunta di Giuliano Pisapia. In vista delle elezioni del 2016 si è candidato alle primarie per scegliere il candidato sindaco, vinte da Beppe Sala, che, eletto primo cittadino di Milano, gli ha confermato l'assessorato alle politiche sociali. Nel 2019 è stato il principale promotore del corteo 'People - prima le persone' che ha portato in piazza, a Milano, circa 200mila manifestanti. Nello stesso anno si è candidato alle elezioni europee nella lista del Pd, venendo eletto con più di 93mila preferenze.

Le reazioni

Dopo l'incontro del centrosinistra, sono arrivate le reazioni dei partiti all'annuncio che sarà Majorino a sfidare Fontana e Moratti. Da Sinistra Italiana soddisfazione: "Il profilo dell'europarlamentare - si legge in una nota - corrisponde alle caratteristiche di una figura nettamente differente per storia, posizioni e credibilità a quelle di Attilio Fontana e Letizia Moratti espresse nel campo del centrodestra. È giunto il momento di stringere il confronto programmatico, sul quale si era lavorato in comune accordo anche con il Movimento 5 Stelle fino a luglio, e definire la piattaforma". Sinistra Italiana spera dunque che Majorino sia la 'porta aperta' per far entrare anche i 5 Stelle in coalizione. Da +Europa è arrivato "appoggio al candidato indicato dal Pd", ma anche la riaffermazione che "la nostra partecipazione è riferita a una coalizione che, come oggi, non comprende il Movimento 5 Stelle".