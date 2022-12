La presidente dell'antimafia in Regione Monica Forte passa con la Moratti

Nuovo ingresso nella coalizione di Letizia Moratti (candidata per la sua lista civica e per il terzo polo alla presidenza di Regione Lombardia) in vista delle elezioni regionali del 12-13 febbraio 2023. Si tratta di Monica Forte, presidente della commissione antimafia in consiglio regionale, eletta nel Movimento 5 Stelle, da cui è fuoriuscita da tempo.

"Una scelta convinta - spiega Forte - in anni in cui le proposte politiche si rivolgono ad un elettorato sempre più ridotto e sconfortato dalla qualità dell’offerta, quello di Letizia è un progetto credibile che va oltre le ideologie di destra e di sinistra e si rivolge a tutti, anche a chi deluso non si riconosce più nei partiti. In un contesto che non soddisfa l’elettore lombardo, il progetto di Letizia Moratti rappresenta un’alternativa valida e credibile".

Forte si candiderà nella lista civica 'Letizia Moratti Presidente'. "La mia stima nei confronti di Moratti è nota - continua la consigliera - ed in questi anni ho potuto apprezzare la sua capacità di ascolto, le qualità gestionali e la concretezza. Una donna con un alto senso e un profondo rispetto delle istituzioni, qualità nelle quali mi riconosco pienamente. Sono pronta a contribuire con impegno, con l’esperienza e le conoscenze maturate da consigliera regionale ed in particolar modo sui temi della prevenzione delle mafie, dell’anticorruzione, della trasparenza e della legalità".