Renzi al Pd: "Chiamate la Moratti e ditele di correre insieme"

Non si sa ancora se il terzo polo, cioè Italia Viva e Azione, appoggerà Letizia Moratti se l'ex vice presidente della Regione Lombardia decidesse di candidarsi a presidente in autonomia, alle elezioni regionali del 2023. Ma Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha le idee abbastanza chiare. "Ciò che ha fatto Moratti credo sia di grandissimo rilievo", ha detto l'ex premier in un'intervista a L'aria che tira su La7: "Rompe con la destra non sulla pandemia. Lei dice che i provvedimenti ideologici del governo sui no vax non vuole che inficino quello che ha fatto. Caspita, brava Letizia".

La decisione da parte del terzo polo, secondo quanto riferito da Renzi, verrà presa dalla federazione tra Azione e Italia Viva, appena sarà costituita (e Renzi ha anche detto che proporrà che sia Carlo Calenda a guidarla). Ma, ha aggiunto, "se Moratti si candida è un fatto rilevante. Se io fossi segretario del Pd, chiamerei di corsa Moratti e le direi di andare insieme".

Dopo le dimissioni di Moratti da vice presidente della Lombardia, è apparso chiaro a molti che l'intenzione dell'ex sindaca di Milano sia quella di candidarsi a presidente nel 2023. In questo senso aveva già dato la sua disponibilità al centrodestra da vari mesi, creando attriti con Attilio Fontana, l'attuale presidente, pronto a sua volta a ricandidarsi per il secondo mandato. Il 2 novembre le dimissioni di Moratti, motivate dall'incoerenza tra la battaglia in Regione contro la pandemia covid e i primi provvedimenti del nuovo governo Meloni, con il reintegro dei medici 'no vax' e il condono sulle multe per loro.

Nel centrosinistra, dopo le dimissioni di Moratti, l'opinione prevalente è al momento quella di non appoggiarla, ma di scegliere al più presto un candidato che riesca a unire anche Movimento 5 Stelle e proprio il terzo polo.