Moratti sarà in piazza con Calenda e Renzi per l'Ucraina

Letizia Moratti e il Terzo Polo sono sempre più vicini. Nella giornata di sabato 5 novembre l'ex vicepresidente della regione parteciperà alla manifestazione a sostegno del popolo ucraino convocata da Carlo Calenda all'Arco della Pace.

Per Moratti sarà la prima iniziativa politica a cui parteciperà dopo aver rimesso la sua delega al Welfare, ciò non vuol dire che l'ex sindaca di Milano sarà la candidata della Lombardia per Azione e Italia viva ma suggella una certa intesa e vicinanza. Oltre a numerose associazioni parteciperanno parlamentari ed esponenti di Azione e Iv tra cui il leader, Matteo Renzi, l'ex presidente della Camera Pierferdinando Casini, Marco Cappato, esponenti dei Radicali.

Presenti anche nomi della galassia Pd come il sindaco di Bergamo Giorgio Gori e Carlo Cottarelli, economista che si è dichiarato disponibile a valutare la possibilità di correre alle regionali con il centrosinistra.

La replica della Lega: "Ecco la sua coerenza dopo 20 anni di centrodestra"

Dopo la presa di posizione di Moratti è arrivata una dichiarazione della Lega: "Non ci stupiamo di sapere che Letizia Moratti sarà in piazza con Renzi e il Pd. Ecco la sua coerenza dopo vent'anni da ministro, da sindaco di Milano e da assessore regionale con il centrodestra! Lieti che la Moratti abbia preso la sua strada: noi come centrodestra in Regione Lombardia andiamo avanti a lavorare con impegno per i cittadini e il territorio lombardo". Lo ha detto il deputato Fabrizio Cecchetti, segretario d'aula alla Camera e coordinatore regionale lombardo del Carroccio.