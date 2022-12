Non è ancora chiaro se +Europa sarà con il Pd alle regionali

Non è ancora chiaro se +Europa farà parte della coalizione che sosterrà la candidatura di Pierfrancesco Majorino. La situazione è cambiata rapidamente nelle scorse ore quando il M5s ha ufficializzato che sosterrà il candidato di centrosinistra.

"Sono ore decisive, stasera si convoca il coordinamento regionale di +Europa, insieme al nostro segretario nazionale. Verranno valutate le opzioni che restano disponibili e a brevissimo ci sarà una comunicazione ufficiale del partito", ha fatto sapere Michele Usuelli, consigliere regionale di +Europa margine di una conferenza stampa al Pirellone per illustrare il lavoro portato avanti da +Europa con le Università per i tirocini degli studenti all'interno dell'istituzione regionale.

Nel frattempo Letizia Moratti sta corteggiando il partito. Ai giornalisti che nella mattinata di giovedì 22 dicembre le hanno chiesto se darebbe spazio a un’alleanza con +Europa e Comitato Nord ha risposto: "Il mio è un progetto civico aperto che cerca con le migliori professionalità sensibilità e intelligenze che vengono da mondi diversi di affrontare tematiche concrete. Chiunque voglia misurarsi con questo metodo ovviamente non può che trovare porte aperte a un confronto, un approfondimento o un dialogo e se possibile poi a una convergenza. Vale per tutti". L'avance è stata rispedita subito al mittente: "A titolo personale, io sicuramente non sarei di questa partita" e in ogni caso "per quanto il nostro segretario ha ufficialmente dichiarato, non c'è a oggi ipotesi di +Europa di confluire nella lista di Calenda, Renzi e nella civica di Moratti", ha puntualizzato Michele Usuelli.

Nel frattempo il Pd ha lanciato un appello: "Con gli amici di +Europa abbiamo fatto battaglie comuni negli ultimi anni e un percorso comune negli ultimi mesi - ha chiosato il segretario regionale del Pd Vinicio Peluffo -. Pur con le nostre differenze, siamo stati uniti nelle scelte fondamentali, come la battaglia in aula contro la Legge della sanità voluta da Fontana e Moratti. Oggi siamo a un punto di svolta, ce la giochiamo davvero dopo 28 anni di destra e abbiamo bisogno della coalizione più ampia e competitiva a sostegno di Pierfrancesco Majorino presidente di regione Lombardia - ha aggiunto -. Rispettiamo il dibattito interno a +Europa e ne capiamo le riflessioni, ma voglio lanciare un appello affinché gli amici di +Europa possano valutare a pieno la peculiarità della sfida lombarda. Qui possiamo davvero vincere, non sprechiamo la grande occasione di cambiare la Lombardia".