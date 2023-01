Il candidato di Majorino che propone il patentino per i social network

Un patentino per accedere a TikTok e Instagram. La proposta è seria, scritta nero su bianco sul programma elettorale di Mauro Grimoldi, già presidente dell'ordine degli psicologi della Lombardia, ora candidato alle elezioni regionali nella lista civica di Pierfrancesco Majorino (centrosinistra) nella circoscrizione di Milano.

Grimoldi, esperto soprattutto di psicologia giuridica, incentra parte del suo programma sull'assistenza e la prevenzione psicologica. "Manca dove più servirebbe", afferma il professionista prestato alla candidatura, "ovvero nei settori socialmente e culturalmnte più disagiati". Naturale che si occupi anche dei più giovani, che, soprattutto durante la pandemia covid, hanno sofferto parecchio i vari lockdwon e la didattica a distanza.

Il candidato, che parla di "fuga dei più giovani in un mondo virtuale", fatto di "immagini estreme e accattivanti", propone il "patentino come forma di prevenzione" e di "educazione civica digitale". L'obiettivo? Evitare che l'ingresso nel mondo dei social sia "sempre più anticipato", fino a non rispettare l'età minima in teoria prevista. Il patentino, secondo Grimoldi, potrebbe essere conseguito soltanto all'età 'giusta' e, soprattutto, prevederebbe che si insegnasse ai ragazzi e alle ragazze "a fruire del mondo virtuale in cui sono immersi", mostrando "le opportunità e i pericoli". L'idea è lanciata. E non mancherà di suscitare polemiche.