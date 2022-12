Pd-5 Stelle, intesa anche sul lavoro per le elezioni regionali della Lombardia

Per tutta la settimana, Movimento 5 Stelle e centrosinistra hanno lavorato insieme, in Lombardia, per definire un programma comune per le elezioni regionali che si svolgeranno il 12 febbraio 2023. Giovedì sera l'accordo non era ancora stato raggiunto, ma mancherebbe poco. La giornata "clou" dovrebbe essere quella di sabato. La scelta di Pierfrancesco Majorino come candidato del centrosinistra e l'apertura ad un tavolo programmatico da parte dei 5 Stelle fanno pensare che da entrambe le parti l'intenzione sia quella di correre insieme.

Giovedì in particolare sono stati fatti passi in avanti sul tema del lavoro e su quello delle bioenergie, mentre nei giorni precedenti si erano fissati dei punti fermi a riguardo della sanità e dell'ambiente, decidendo che nel programma comune ci sarebbero stati il superamento dei termovalorizzatori (in favore di un'economia circolare dei rifiuti) e un maggiore investimento in sanità pubblica, affrontando anzitutto il tema delle liste d'attesa con provvedimenti straordinari e d'impatto.

Sul tema del lavoro, l'obiettivo che 5 Stelle e centrosinistra si sono dati è quello di premiare le aziende che investono sulla sicurezza, ma anche di potenziare i centri per l'impiego. Al tavolo partecipano pentastellati, Pd, Sinistra Italiana, Verdi e Lombardi Civici Europeisti. Manca +Europa, che continua a rimarcare la sua distanza dai 5 Stelle e l'indisponibilità ad allearsi con il centrosinistra se il partito di Giuseppe Conte dovesse essere in coalizione.