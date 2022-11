Il Pd si troverà per parlare delle elezioni regionali

Qualcosa si muove nel Partito democratico in vista delle prossime elezioni regionali in Lombardia. Per il momento non è ancora stato scelto un candidato ma nella giornata di oggi, giovedì 17 novembre, è prevista una riunione del tavolo di coalizione "per fare il punto".

La riunione è stata indetta dopo l'appello lanciato da Pierfrancesco Maran, candidatosi nei giorni scorsi, per chiedere la convocazione delle primarie al più presto per la scelta del candidato. "Mancano 87 giorni al voto convocate subito le primarie, il tempo sta scadendo: voglio essere quel candidato, e come ho detto accetterei di farlo solo se fossi scelto dalle persone", ha scritto sui social l'assessore alla casa del comune di Milano.

Nei giorni scorsi, comunque, il Pd aveva cercato di aprire il dialogo con Letizia Moratti, candidata del terzo polo. "La Lombardia non può permettersi altri 5 a anni di governo di centrodestra", aveva detto il capogruppo Dem in regione Fabio Pizzul.

I tempi comunque sono sempre più stretti. L'estate era trascorsa con alcuni tavoli programmatici tra il centrosinistra, Italia Viva e Azione. Poi la rottura in vista delle elezioni politiche, che si è propagata anche sulle elezioni regionali, con l'uscita dalla giunta Fontana di Letizia Moratti e, subito dopo, l'annuncio della sua candidatura a presidente per il terzo polo. Adesso è caos all'interno dei Dem. E la situazione rischia di finire in stallo.