Lombardia, Pizzul (Pd): "Dialogo con Moratti, primo obiettivo vincere le elezioni"

Prima di eventuali primarie, parlare con Letizia Moratti. Anche perché "la Lombardia non può permettersi altri cinque anni" di governo di centrodestra, dunque "bisogna vincere le elezioni". Lo dice Fabio Pizzul, capogruppo del Partito democratico in Regione Lombardia, in un post sul suo sito web. Dopo la discesa in campo di Moratti come candidata ufficiale del terzo polo, nel centrosinistra quasi tutti hanno escluso che l'ex vice presidente della giunta di Attilio Fontana possa credibilmente essere candidata anche del Pd, di Sinistra Italiana, dei Verdi e di +Europa, ma qualche voce solitaria aveva già aperto alla possibilità. A queste voci se ne aggiunge ora una piuttosto autorevole.

I tempi stringono, perché è sempre più probabile che si voti a febbraio. Forse all'inizio di quel mese. Significherebbe avere liste e documenti pronti subito dopo capodanno. L'estate era trascorsa con alcuni tavoli programmatici tra il centrosinistra, Italia Viva e Azione. Poi la rottura in vista delle elezioni politiche, che si è propagata anche sulle elezioni regionali, con l'uscita dalla giunta Fontana di Letizia Moratti e, subito dopo, l'annuncio della sua candidatura a presidente per il terzo polo. Pizzul, nel suo intervento, comprende che non si voglia sottostare al "ricattto" di Renzi e Calenda, ma sottolinea: "Il Pd vuole utilizzare le elezioni regionali per tentare di sopravvivere e non perdere troppi suoi elettori o intende provare davvero a vincere le elezioni e a governare la Lombardia?".

Pur essendo una strada "in salita", per Pizzul quella del "caffè con Moratti" va percorsa, in pochi giorni, "rispettando la scadenza del 20 novembre indicata dall'assemblea regionale del Pd", dopodiché, senza un accordo che per il capogruppo va comunque tentato, si potranno indire le elezioni primarie di centrosinstra. Primarie inevitabili visto che un candidato forte a sinistra non si trova. Il primo a sfilarsi è stato Carlo Cottarelli, subito dopo ha detto di no Giuliano Pisapia.