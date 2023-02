Pierfrancesco Majorino e la sfida impossibile per il Pirellone (nonostante il voto di Sala)

Per un po' deve averci creduto davvero. Subito dopo l'ok della "base" grillina all'accordo tra Movimento cinque stelle e centrosinistra si era lasciato andare a un sibillino: "La partita è aperta". E così l'ha giocata fino in fondo, con una campagna elettorale passata nelle strade, nelle piazze, anche nei centri sociali e chiusa a Varese, in un feudo leghista, come a voler sfidare apertamento il rivale Attilio Fontana. Alla fine, però, a Pierfrancesco Majorino, 49 anni, non è riuscita l'impresa di "ribaltare il sistema".

Troppo alta la vetta da scalare per togliere al governatore e al centrodestra unito il Pirellone. L'ex assessore di Beppe Sala - il sindaco di Milano che aveva apertamento detto che avrebbe votato per lui e non per l'amica Letizia Moratti - si è fermato al secondo gradino. E farà il consigliere d'opposizione in regione.

Subito dopo la sconfitta alle urne, e dopo aver riconosciuto la vittoria al rivale, Majorino ha infatti annunciato che si dimetterà dall'Europarlamento, dove si era sedutonel 2019, per trasferirsi al Pirellone. E questo non sarà il primo trasferimento della sua vita.

Nel passato di Majorino - che era appoggiato anche dai quattro candidati alla segreteria del Pd, Stefano Bonaccini, Elly Schlein, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli, oltre che dal leader M5S, Giuseppe Conte, venuto a Milano proprio per lui - ci sono già altre esperienze di peso. Segretario dei Democratici di Sinistra a Milano nel 2004, due anni dopo, alle elezioni amministrative - che, ironia della sorte, videro la vittoria della candidata del centrodestra Letizia Moratti - era stato eletto consigliere comunale nella lista dell'Ulivo. Dopo tre anni, dal 2008 al 2011, passati come capogruppo del Pd in consiglio comunale, a Palazzo Marino arriva Giuliano Pisapia e Majorino diventa assessore alle politiche sociali. Lo stesso ruolo che ricoprirà poi nella giunta Sala. Quindi l'Europarlamento e la corsa al Pirellone, finita non come sperava.