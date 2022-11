Giuliano Pisapia non sarà candidato alla presidenza della Regione Lombardia

Giuliano Pisapia non si candiderà a presidente di Regione Lombardia. Negli ultimi giorni era aumentato su di lui il pressing da più parti nel centrosinistra. In molti vedevano l'ex sindaco di Milano come la persona giusta, in grado di unire le diverse anime della sinistra, magari anche il Movimento 5 Stelle, e contemporaneamente capace di parlare al mondo moderato che, oggi, guarda al terzo polo.

Ma l'interessato, che ora è deputato europeo eletto col Pd, ha fatto sapere che non si candiderà. E invita il centrosinistra a puntare sugli amministratori del territorio: sindaci, assessori e persone dell'associazionismo. Utilizzando il sistema delle primarie per scegliere il candidato. Dopo l'economista (e senatore del Pd) Carlo Cottarelli, dunque, la coalizione perde il secondo possibile "nome forte" da contrapporre ad Attilio Fontana (centrodestra) e Letizia Moratti (terzo polo) alle elezioni regionali del 2023, per le quali non c'è ancora una data, ma potrebbero anche tenersi a febbraio.

A questo punto, per il centrosinistra restano aperte due strade: o puntare sul sindaco di Brescia Emilio Del Bono, riproponendo di fatto lo schema del 2018 quando a Fontana venne contrapposto il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, o avviare il percorso delle primarie, che potrebbero doversi tenere poco prima di Natale. Cioè tra pochissimo. In questo caso, tra i possibili competitori ci sono l'ex sindaca di Crema Stefania Bonaldi, il deputato europeo Pierfrancesco Majorino e l'assessore milanese Pierfrancesco Maran. Probabile anche una candidatura di Fabio Pizzul, attuale capogruppo Pd in Regione, sicura invece quella di Vittorio Agnoletto, medico e tra i leader di Medicina democratica. A meno che, dal cilindro del centrosinistra, non spunti un altro nome "forte".