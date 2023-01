Elezioni regionali in Lombardia, +Europa non ci sarà: no all'alleanza coi 5 Stelle

Non ci sarà +Europa alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023 in Lombardia. La decisione, già nell'aria, è stata presa ufficialmente dalla direzione nazionale del partito, riunitasi da Roma (e in streaming) lunedì 9 gennaio. I vertici del partito avevano già fatto sapere di essere indisponibili ad allearsi con il Partito democratico e l'Alleanza Verdi-Sinistra, come alle elezioni politiche di settembre 2022, perché nel frattempo il candidato presidente Pierfrancesco Majorino aveva stretto un'alleanza con il Movimento 5 Stelle su base programmatica.

Esclusa quindi l'altra ipotesi, cioè quella di percorrere una via totalmente autonoma con una lista indipendente e un proprio candidato presidente (si era parlato dell'ex deputato toscano Marco Taradash). Il simbolo di +Europa, alla fine, non sarà sulla scheda elettorale, mentre sarà presente in Lazio con una lista che unisce anche Volt e Radicali Italiani in sostegno al centrosinistra.

In Lombardia era già stata del resto annunciata la candidatura di Michele Usuelli, consigliere uscente di +Europa al Pirellone, in terza posizione nella lista civica di Majorino. "La vivo come una partita solamente locale", il commento di Usuelli, "mentre i dirigenti politici nazionali devono tenere in considerazione anche altre dinamiche. Auspico che i dirigenti di +Europa trovino il modo di manifestare il proprio sostegno alla squadra liberale e laica presente nella lista di Majorino".