Majorino sul Qatar: "Da Kaili intervento incredibile"

"Io rappresento un modello radicalmente diverso sul piano della politica, visto che non ho mai preso lezioni dagli amici del Qatar e ho votato contro il Qatar quando tanta gente non sapeva nemmeno che fosse nella cartina geografica". Così Pierfrancesco Majorino, deputato europeo del Pd e candidato governatore della Lombardia per il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali del 12-13 febbraio 2023, a chi domenica mattina gli ha chiesto se il 'Qatargate' possa influire negativamente sulla sua candidatura.

Ad una convention organizzata dal suo collega eurodeputato Brando Benifei a Milano, in vista del congresso del Pd, Majorino ha parlato a lungo della questione Qatar. Come è noto, in Belgio si indaga su esponenti del gruppo socialdemocratico, tra cui l'italiano Antonio Panzeri (non più in Parlamento europeo dal 2019), nonché l'ormai ex vicepresidente del Parlamento Eva Kaili. Parlando di quest'ultima, Majorino ha sottolineato che "guardando tutto col senno di poi, l'intervento incredibile" di Kaili "nel quale addirittura diceva che ci fosse chi voleva discriminare il Qatar, assume un altro sapore". Ma, ha aggiunto, nessuno immaginava "che c'era una cricca che lavorava nell'ombra".

Il candidato governatore della Lombardia ha poi ricordato di avere presentato, il 22 novembre 2021, un emendamento (alla relazione sulle interferenze straniere) "che metteva l'attenzione sui rischi derivanti dall'azione del Qatar, dal punto di vista delle lobby". Emendamento approvato dal Parlamento europeo. "Sul Qatar tante volte la posizione è stata dura", ha sottolineato Majorino, ricordando poi le tante posizioni morbide sui diritti umani nel mondo: "Al-Sisi (presidente dell'Egitto, n.d.r.) ha le mani sporche di sangue, e tanti rappresentanti delle istituzioni spesso quelle mani le stringono, io non lo farei mai".

"Schiena dritta davanti ai potenti"

La soluzione proposta da Majorino? "Prendere di petto la vicenda, alzare al massimo l'attenzione, costruire un modo radicalmente diverso di fare politica, che metta la questione della legalità, della moralità e della trasparenza al centro, come prerequisito. Se si è rigorosi e duri con i potenti che fanno riferimento a regimi autoritari, il problema si risolve alla radice. L'argine da mettere è essere radicalissimi sul piano dei diritti umani. Ogni volta in cui mostri la schiena dritta di fronte ai potenti del mondo, ci guadagni".