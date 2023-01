La rete ferroviaria in Lombardia è obsoleta, ha detto Fontana

I trasporti pubblici sono sempre più al centro della campagna elettorale per le regionali. E dopo gli attacchi a Trenord firmati Terzo polo e Pd arriva l'affondo del governatore della Lombardia, Attilio Fontana, non all'azienda ferroviaria regionale ma a Rfi, società di Trenitalia che si occupa dell'infrastruttura ferroviaria.

"La rete ferroviaria in Lombardia è assolutamente obsoleta e se non si interviene rapidamente la situazione non può che peggiorare - ha detto Fontana a margine dell'inaugurazione dei bar e ristoranti della nuova food hall di Porta Garibaldi -. Rfi ha dato la dimostrazione di voler intervenire e di fare i necessari ammodernamenti che consentiranno al trasporto pubblico di funzionare bene".

"Mi ha fatto piacere - ha continuato Fontana - che la responsabile della Direzione Stazione di Rfi, Sara Venturoni, abbia riconosciuto che in Lombardia abbiamo un'infrastruttura ferroviaria un po' vecchia, un po' datata. Ne avevo già parlato prima e mi ha stoppato dicendo 'sì, sì lo so', ne sono coscienti anche loro".