Letizia Moratti food blogger spiega come fare una torta senza zucchero

Sui suoi canali social una ricetta per chi "non può mangiare zucchero"

La candidata per le Regionali Letizia Moratti (Terzo polo) anche in versione food blogger. L'ex sindaco di Milano, infatti, nelle scorse ore, ha postato un video dove spiega come fare una torta al cioccolato "senza zuccheri": l'ha chiamata "torta Stella", in onore di una sua ospite "che non può mangiare zucchero".

Nei commenti al video ha postato la ricetta completa con le dosi e il procedimento.