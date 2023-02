Risultati Regionali 2023 Lombardia, a breve lo spoglio

Alle 15 inizia lo spoglio per le Elezioni regionali 2023. L'affluenza è stata molto bassa. Non è previsto un ballottaggio: vince al primo turno il candidato che prende più voti anche senza superare il 50%. Il consiglio regionale è composto da 80 seggi e viene eletto con un sistema proporzionale, garantendo almeno un rappresentante per ognuna delle 12 province lombarde.

Si sfidano il governatore uscente Fontana (centrodestra), Majorino (centrosinistra), Moratti (Terzo Polo) e Ghidorzi (Unione popolare).

Come andò nel 2018

Nel 2018 Fontana, sostenuto da Lega, FdI e FI, vinse con il 49,75% dei voti superando il candidato dem Giorgio Gori, fermo al 29%. I 5 Stelle, con Dario Violi, si bloccarono al 17%. Rosati (Liberi e Uguali), De Rosa (Casapound), Gatti (Sinistra per la Lombardia) e Arrighini (Grande Nord) presero dal 2,2% allo 0,26%.