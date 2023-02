A Milano non ha vinto Fontana (e il Pd è il primo partito)

Una città in controtendenza. A Milano alle elezioni regionali, dominate dal governatore uscente Attilio Fontana, che ha così guadagnato altri cinque anni al Pirellone, il vincitore - almeno sulla carta - è Pierfrancesco Majorino. Sotto la Madonnina, infatti, il candidato del centrosinistra - sostenuto apertamente dal sindaco Sala - ha vinto la sfida con il nuovo "vecchio" presidente. Con un terzo di sezioni scrutinate l'indirizzo è chiaro: Majorino supera il 46%, mentre Fontana si ferma al 38. Ottima nel capoluogo anche la prova della Moratti, che porta a casa poco meno del 14% delle preferenze.

Capitolo partiti. Anche qui, il centrosinistra resiste e anzi supera il centrodestra. Il primo partito è il Pd con il 27,61 e nella coalizione di centrosinistra la lista Majorino porta a casa il 7,68, Verdi e Sinistra il 5,44 e i 5 stelle sono sotto il 5%. Fratelli d'Italia a Milano si ferma attorno al 20%, con la Lega che è poco sopra il 7 e Forza Italia poco sopra il 6. Buono il risultato della lista Moratti presidente con più del 7% e di Azione Italia Viva, che supera il 6.

“L'ottimo risultato della città di Milano dove siamo saldamente in testa rispetto a Fontana, nonostante la presenza di Letizia Moratti, unitamente a quanto sta avvenenendo in altre città è la conferma della ricchezza rappresentata dalle nostre esperienze di governo. Una buona base da cui partire anche per avviare un'opposizione propositiva e combattiva nei confronti della giunta Fontana", il commento dello stesso Majorino.

Qualche sorpresa anche nell'hinterland milanese. La più grossa a Sesto San Giovanni, la ex Stalingrado d'Italia guidata dal leghista Roberto Di Stefano, al suo secondo mandato. Anche lì Majorino, 48,06%, batte Fontana, poco sopra il 41. A Bollate vittoria al fotofinish del candidato del centrosinistra: 44,76 a 44,30.

Affermazione molto più netta per Majorino a Cesano Boscone - 52,71% contro il 39,90 di Fontana -, dove ha pesato, e tanto, la presenza in lista del sindaco Simone Negri. Così come a Pregnana il centrosinistra ha battuto Fontana - 50,03 per Majorino -, sulle ali del grande risultato dei Verdi. Gioie, piccole, per i dem anche a Bussero, Gorgonzola, Novate Milanese, Settimo Milanese e San Donato, dove si registra anche il successo di Letizia Moratti, attorno al 15%.