Per Sala, il candidato presidente della Lombardia "può essere anche un 40enne"

Non si esprime direttamente, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, sulla scelta del candidato presidente di centrosinistra alla Regione Lombardia, perché "è tutto sul tavolo dei partiti", ma la strigliata, almeno temporale, la dà. Mercoledì mattina, commentando il (difficile) processo di scelta del candidato a margine di un evento in Triennale, afferma che "non è piacevole leggere ogni giorno sui giornali di questa impasse. Ma quello che mi dicono è che i partiti sono vicini a una scelta. Credo che, in 48 ore, si debba arrivare a una decisione, altrimenti diventerebbe una situazione difficile da gestire, che scatenerebbe altre polemiche".

Nessun 'totonome' per Sala, perché "ci sono persone care, che hanno lavorato con me, come Maran e Majorino", ma il sindaco aggiunge che "a questo punto non è sbagliato avere un 40enne candidato. Si parla sempre di ringiovanire la classe dirigente ma, poi, siamo sempre noi". E, sul rapporto con Letizia Moratti e il terzo polo, Sala commenta che, al momento, "non sembra esserci un nome così di peso del Pd, che sia disponibile in tempi stretti, e porti Moratti a fare un passo indietro".

L'ipotesi di un ticket del centrosinistra con Moratti non è ancora del tutto escluso. Ne hanno parlato, per esempio, Nando Dalla Chiesa e Alessandra Kustermann. Quest'ultima, già direttrice della Mangiagalli e fondatrice del centro antiviolenza, ha proposto che il centrosinistra sostenga Moratti come candidata presidente ma si faccia dare l'assessorato al welfare in modo da controllare il delicato capitolo sulla sanità.