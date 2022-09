Così il centrosinistra potrebbe infilarsi nella lite Sala-Fontana

La crisi politica scoppiata tra Letizia Moratti e Attilio Fontana "la guardiamo con interesse perché è chiaro che potrebbe anche spaccare in parte il campo del centrodestra". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, arrivando al Villaggio della Coldiretti nel parco Sempione, commentando la crisi tra il presidente lombardo e la sua vice che vorrebbe correre per la presidenza alle regionali.

"E in teoria potrebbe essere anche meglio per un candidato di centrosinistra. Però è tutto da capire", ha aggiunto. Ai giornalisti che gli hanno chiesto se Fontana potrebbe togliere le deleghe a Letizia Moratti, che è anche assessore al Welfare, Sala ha risposto: "è chiaro che le deleghe assessoriali sono deleghe fiduciarie, non elettive. E la parola stessa rappresenta il rapporto che ci deve essere, un rapporto di fiducia. Se non c'è io capisco quello che può voler fare Fontana - ha concluso -. Lo dico ovviamente in senso astratto, come funzionamento del meccanismo. Ma non conosco i rapporti tra i due".