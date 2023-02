Regionali, Sala: "A Milano è andata molto bene"

"Non posso che essere soddisfatto per come è andata a Milano, perché è andata molto bene". Questo il commento del sindaco di Milano, Beppe Sala a proposito delle elezioni regionali che hanno visto stravincere il centrodestra, ma che nel capoluogo lombardo, al contrario, hanno registrato una netta preferenza per il centrosinistra.

“Non è stata una grande sorpresa il risultato delle elezioni regionali - le parole del primo cittadino a margine delle celebrazioni per il 50° del Teatro Elfo Puccini a Palazzo Marino -. Certo, poteva andare un po' meglio nel risultato globale, ma devo dire che le ultime due elezioni, sia nazionali che queste regionali, erano operazioni molto difficili. Nonostante questo, la passione politica ti fa fino all'ultimo giorno lottare e supportare i tuoi candidati, anche se sai che sarà molto difficile. Detto ciò, non posso che essere soddisfatto per come è andata a Milano, perché è andata molto bene".

"Credo sia il momento di andare al di là dei luoghi comuni su Milano - ha proseguito Sala -, il luogo comune è la sinistra della Ztl, noi abbiamo vinto in tutta la città. Usciamo con due diamanti in tasca: anche il voto giovanile e Milano, e questo è importante per me. È che Milano ha le sue diversità. Secondo me qui funziona una proposta progressista ma tesa a fare funzionare le cose. Non la politica del fare, ma del far funzionare le cose, che non perde tempo in mille tweet e presenze televisive e che si dà da fare. Dopodiché Majorino ha fatto la sua parte, con un grandissimo impegno, e non posso che ringraziarlo".