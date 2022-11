Lombardia, il centrosinistra pensa a Sala o Tabacci per "corteggiare" il terzo polo

Il centrosinistra in cerca (quasi disperata ormai) d'autore per le elezioni regionali lombarde del 2023 potrebbe affidarsi a un nome dal peso politico non indifferente: Beppe Sala, attuale sindaco di Milano, o il deputato (appena rieletto) Bruno Tabacci, ex assessore al bilancio nella giunta Pisapia. Il nome del sindaco di Milano viene fatto da sempre più esponenti lombardi del centrosinistra, tra cui l'ex sindaca di Crema Stefania Bonaldi, a sua volta data per sicura partecipante ad eventuali primarie. Quello di Tabacci dai Civici Europeisti, con Elisabetta Strada. Sullo sfondo c'è ancora Pierfrancesco Majorino, eurodeputato del Pd, che ha ribadito la sua disponibilità a candidarsi, anche senza le primarie, a patto che il consenso sia ampio.

Ma andiamo con ordine. Il candidato presidente dovrebbe scaturire anzitutto dal cappello del Pd, per poi essere sottoposto al vaglio degli alleati più stretti: dunque Sinistra Italiana, Verdi, +Europa e i Civici Europeisti. Poi il prescelto dovrebbe esplorare almeno una delle due strade possibili per allargare la coalizione: dialogare con il Movimento 5 Stelle e/o con il terzo polo. Quest'ultimo, anticipando tutti, ha già da tempo ormai presentato la sua candidata presidente, Letizia Moratti, mandando in subbuglio effettivamente l'intero centrosinistra.

Fino a quel momento, infatti, tutti sembravano d'accorso sul nome di Carlo Cottarelli, economista appena eletto in Senato, ma, mancando l'allargamento a Italia Viva e Azione, il professore della Cattolica ha fatto sapere di non essere più della partita. Rispetto all'opzione primarie (che, nel Pd, piace davvero a pochi in questo momento), manca però un nome che possa accontentare davvero tutta la coalizione e, nel contempo, provare a far scendere a miti consigli Azione e Italia Viva, spingendoli magari ad accettare un ticket con Moratti candidata a vice di qualcun altro.

Sala o Tabacci

E proprio questo è il passaggio per il quale sempre più esponenti di centrosinistra vedono in Sala la persona giusta. Ai tempi di Moratti sindaca di Milano, infatti, Sala era il city manager, dunque verrebbe a riproporsi un ticket già sperimentato, sebbene diverso (all'epoca Sala svolgeva un ruolo tecnico e non politico). Se Moratti accettasse, a quel punto, il ruolo di possibile vice di Sala, si ricompatterebbe l'alleanza tra centrosinistra e terzo polo, aumentando le chanches di vittoria. Un'alternativa a Sala, dal punto di vista dell'immagine moderata, è quella di Tabacci, l'altro nome di cui si parla sempre di più. Tabacci fu presidente di Regione Lombardia dal 1987 al 1989. All'epoca i presidenti erano votati dai consiglieri, non direttamente dai cittadini. Storico democristiano, il politico mantovano trapiantato a Milano ha un'immagine centrista che potrebbe piacere anche al terzo polo.