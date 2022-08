Regionali, Salvini stoppa Letizia Moratti: "Nessuno divida il centrodestra"

Non ci sta Matteo Salvini, leader della Lega, a pensare che il centrodestra si divida in vista delle elezioni regionali del 2023. Negli ultimi tempi la vice presidente della giunta Letizia Moratti non ha fatto mistero di pensare a candidarsi a governatrice, mentre la Lega si è dichiarata fermamente a sostegno del governatore uscente, Attilio Fontana.

"Siccome abbiamo lavorato in tutta Italia per unire il centrodestra, mi auguro che nessuno divida il centrodestra", ha commentato il leader della Lega a margine della visita al canile sanitario di Milano, lunedì mattina: "Tutti i sondaggi che ho visto danno il centrodestra vincente. Con chiunque candidato. C'è un governatore in carica che si chiama Attilio Fontana, per me squadra che vince non si cambia".

Sondaggi: Moratti 'batte' Fontana

Letizia Moratti, stando a un sondaggio svolto da Winpoll attraverso 1.700 interviste telefoniche effettuate tra il 25 e il 29 luglio, sembra in vantaggio sul governatore Attilio Fontana nella corsa al Pirellone. Moratti stacca infatti il governatore per la 'fiducia' suscitata fra la le persone contattate: 60% contro 52%, mentre l'economista Carlo Cottarelli e il leader di Centro Democratico Bruno Tabacci - potenziali nomi del centrosinistra - arrivano al 55% e 44%.

La candidatura dell'attuale assessore al welfare è considerata più 'convincente', 62% contro 38%, di quella del governatore uscente. E sempre l'ex sindaca di Milano risulta 'vincente' nelle intenzioni di voto nei tre scenari proposti da Winpoll agli intervistati. In caso di spaccatura del centrodestra, ipotizzando una Moratti sostenuta dalla sua lista civica e Fratelli d’Italia e un Fontana dalla Lega e Forza italia, la vice otterrebbe il 35% mentre Fontana si fermerebbe al 27%, arrivando terzo dietro anche a Cottarelli (Pd+5 Stelle). Mentre, come candidata unitaria del centrodestra, Moratti 'straccerebbe' Cottarelli: 58% contro 36%.