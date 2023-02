Il comune cerca presidenti di seggio e scrutatori "last minute"

A Milano 18 presidenti di seggio e circa 50 scrutatori hanno dato forfait per la giornate elettorali di domenica e lunedì 13 febbraio. E il comune è al lavoro per cercare dei sostituti dell'ultimatum minuto.

Sabato mattina è stata la vicesindaco Anna Scavuzzo a lanciare l'appello: "Il Comune cerca presidenti di seggio e scrutatori per sostituire i dimissionari. Puoi candidarti presentandoti all'Ufficio Elettorale di via Messina 52 e ottenere la nomina diretta", aveva scritto l'assessora.

Per candidarsi è necessario essere maggiorenni con cittadinanza italiana e residenti a Milano. Per ricoprire l'incarico di 'Presidente di seggio' è, inoltre, richiesto il possesso del diploma di scuola superiore. Il compenso per i presidenti di seggio è 150 euro, per gli scrutatori è 120 euro.