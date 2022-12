Si infiamma la campagna elettorale. Majorino: "Fontana non ha temi"

Manca sempre meno alle elezioni regionali in Lombardia e si sta infiammando la campagna elettorale. "Pd e Movimento 5 stelle sono divisi in tutta Italia e se vogliono provare a unirsi in Lombardia, auguri. Non siamo preoccupati. Non vanno d’accordo su nulla, litigano su tutto", lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini a margine di una visita all’ospedale Buzzi di Milano, parlando dell’accordo Pd-M5S sulle prossime elezioni regionali in Lombardia.

Ma anche in casa Lega non sono tutte rose e fiori e la spaccatura nata tra i bossiani della prima ora e Salvini è una dimostrazione. "Chi esce dalla Lega fa una scelta, tanti saluti e buon Natale", ha detto Salvini in merito ai consiglieri regionali che hanno deciso - sempre sostenendo Fontana - di aderire al gruppo "Comitato nord", movimento che comunque resta interno al carroccio.

Alle elezioni manca sempre meno ma non è ancora stata fissata una data per un confronto tra i candidati, richiesta avanzata sia da Pierfrancesco Majorino che Letizia Moratti. "Io sto ancora lavorando per la Regione, loro evidentemente non sanno che cosa fare - ha detto Fontana a proposito di un confronto a tre - . Hanno molto tempo per parlare, io ho molto da fare e meno tempo per parlare. A suo tempo valuteremo". Riguardo ai temi, oggetto di un possibile confronto, Fontana ha aggiunto: "Non ho bisogno di avere dei temi, abbiamo un’idea di quello che è la Regione che vogliamo far conoscere. Possiamo presentare il programma che abbiamo realizzato fino ad oggi. Vogliamo prevedere e far conoscere ai nostri cittadini la Lombardia che sarà per cinque, dieci, quindici anni. È soltanto una questione di programmi e di progetti".

La replica di Majorino è arrivata a stretto giro: "Fontana ha paura del confronto. Sa bene che in quell’occasione emergerà il fiato corto della sua gestione e il fatto che non ha idee per il futuro della Lombardia".