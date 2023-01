Moratti dice che Fontana le aveva promesso la "successione"

A proporre a Letizia Moratti una "normale successione" ai vertici di Regione Lombardia era stato (o sarebbe stato) Attilio Fontana, governatore uscente e ricandidato per il centrodestra. Lo ha detto la stessa Moratti, ora candidata per una lista civica e il terzo polo, alla trasmissione televisiva Tg1 Mattina, lunedì 9 gennaio, rievocando il momento in cui fu chiamata a sostituire Giulio Gallera all'assessorato al welfare, in piena pandemia covid.

Moratti divenne anche vice presidente di Regione Lombardia e, già in quel periodo, le 'voci' bene informate suggerivano che, da parte del centrodestra, vi era stata una promessa di quel tipo: al termine del mandato di Fontana, la candidata al ruolo di governatore sarebbe stata lei. Come poi sia andata è storia nota: Fontana si è ricandidato ottenendo l'appoggio di tutto il centrodestra, e Moratti ha compiuto lo strappo.

"In ogni caso - ha affermato ancora Moratti lunedì mattina - queste sono cose passate e non credo che gli elettori interessi tutto questo". Moratti ha spiegato di avere preso la decisione di candidarsi in ogni caso, perché ha visto "tanti miglioramenti che potevano essere fatti", come nella sanità (dove, ha rivendicato, le vaccinazioni covid sono realmente partite dopo il cambio di piattaforma informatica per le prenotazioni), ma anche nella sanità territoriale ("in Lombardia era molto debole") e nelle liste d'attesa.