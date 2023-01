Treni in ritardo per Milano? Secondo il Pirellone è colpa della rete di Rfi

"Fino a quando la Lombardia non avrà un’infrastruttura all’altezza il sistema ferroviario lombardo dovrà fare i conti con problemi per i pendolari e tutti i viaggiatori". Così l'assessore alle infrastrutture e trasporti della Lombardia, Claudia Maria Terzi, ha commentato i ritardi accumulati sulle linee Trenord nella mattinata di giovedì 19 gennaio. Posizione identica a quella di Attilio Fontana che proprio nelle scorse ore aveva incalzato Rfi.

Durante la mattinata del penultimo giorno lavorativo hanno viaggiato con ritardi di 30 minuti i passeggeri da e per Bergamo, Lecco e Como per un guasto a Greco Pirelli, 1 ora quelli da e per Brescia e Verona per un guasto a Desenzano, 2 ore i viaggiatori lungo le linee pavesi e piacentine a causa della nevicata.

"Metà della Lombardia è stata bloccata fino a tarda mattinata da due guasti infrastrutturali e dalle conseguenze della nevicata sui sistemi di Rfi, causando ritardi e soppressioni - ha proseguito Terzi - Hanno viaggiato con ritardi di 30 minuti i passeggeri da e per Bergamo, Lecco e Como per un guasto a Greco Pirelli, 1 ora quelli da e per Brescia e Verona per un guasto a Desenzano, 2 ore i viaggiatori lungo le linee pavesi e piacentine a causa della nevicata".

Non è mancato un attacco a Letizia Moratti, candidata del Terzo Polo che vorrebbe cambiare l'azienda ferroviaria: "Fa strano quindi leggere ogni giorno sui giornali e sui social network le accuse di chi pensa di risolvere tutto cambiando l’azienda ferroviaria: certe sparate politiche che accusano solo Trenord senza conoscere il sistema sono specchio della miopia di questi candidati. Di fatto finché non si risolvono i problemi di un’infrastruttura vecchia e congestionata ogni investimento sul materiale rotabile degno di una regione come la Lombardia viene vanificato".