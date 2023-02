Chi ha preso più voti a Milano città

È nettamente il Partito democratico il primo partito a Milano città alle elezioni regionali che si sono tenute il 12 e 13 febbraio. Il capoluogo si conferma di centrosinistra, con Pierfrancesco Majorino al 46,83% contro il 37,69% per Attilio Fontana, che nel complesso ha vinto nettamente le elezioni. Letizia Moratti, in 'casa', prende più voti che altrove, arrivando al 13,83%. Anche i risultati dei partiti riservano alcune soprese: oltre al Pd primo partito, da segnalare che le due liste di Moratti (la civica e il Terzo Polo) fanno entrambe meglio di Forza Italia.

E le preferenze? Il più votato in città è Paolo Romano del Pd, leader dei giovani del partito, anche se va precisato che i voti cittadini non contano: importante è quanto i singoli candidati hanno conquistato nell'intera Città metropolitana. Ma vediamo come sono andate le preferenze nel solo capoluogo.

Centrosinistra

Partiamo dal Pd, che ha ottenuto il 27,71%. Primo (come in tutta la Città metropolitana) è Paolo Romano, assessore nel Municipio 8 e leader dei giovani del partito, con 4.905 preferenze. Lo 'tallona' Lorenzo Pacini, assessore nel Municipio 1, con circa 4.500 voti, che però resta fuori dal consiglio regionale. Terzo è il rieletto Pietro Bussolati, poi le uscenti Paola Bocci e Diana De Marchi (quest'ultima, però, non riesce ad essere eletta). Segue Carmela Rozza. La lista Majorino Presidente ottiene il 7,48%. La più votata in tutta la circoscrizione (Michela Palestra, sindaca di Arese, eletta) arriva settima nella città di Milano, dove inarrivabile con oltre 2.700 voti è Luca Paladini, che sarà eletto. Il secondo è Michele Usuelli, consigliere uscente di +Europa/Radicali non rieletto, con 1.870 voti in città. Poi i due consiglieri comunali Mauro Orso e Enrico Fedrighini. Quinto il virologo del Galeazzi Fabrizio Pregliasco, settima la tesoriera nazionale di Radicali Italiani Giulia Crivellini. Buono il risultato cittadino dell'Alleanza Verdi-Sinistra (5,63%): solo terzo in città Onorio Rosati, unico eletto in Regione per l'Avs. Vince la 'gara' cittadina l'insegnante Anna Chiara Lugarini con 933 voti. Seconda è la scrittirce Daniela Padoan. Dopo Rosati, 'spunta' l'ex deputato e leader del Leoncavallo Daniele Farina. Nel Movimento 5 Stelle (4,29%) il primo è l'eletto Nicola Di Marco.

Centrodestra

Nel centrodestra, in Fratelli d'Italia (20,50%) il primo in città è il consigliere comunale Marco Bestetti, recentemente approdato da Forza Italia, con oltre 3.800 voti. Arriva secondo un altro 'neo acquisto', sempre da Palazzo Marino, l'ex centrista e ciellino Matteo Forte. Terzo è Vittorio Feltri, quarta la consigliera di Fdi in comune Chiara Valcepina. In Lega (7,28%) la fanno da 'padroni' il consigliere comunale Samuele Piscina (1.620 voti), l'assessore uscente alla casa Alan Rizzi e il consigliere comunale Pietro Marrapodi, ma nessuno dei tre viene eletto nel complesso della circoscrizione. Vincono a Milano come in circoscrizione, per Forza Italia (5,87%), Gianluca Comazzi con 3.200 preferenze e Giulio Gallera con oltre 2mila voti. Il primo sarà eletto anche in consiglio regionale, unico esponente forzista da Milano. La lista Fontana Presidente (4,43%) vede vittorioso, in città come in circoscrizione, l'avvocato Carmelo Ferraro, che entra in consiglio. Infine Vittorio Sgarbi è primo per preferenze a Milano per Noi Moderati (1,26%), e viene eletto.

Terzo Polo e Up

Veniamo ora alle liste che sostenevano Letizia Moratti. La lista civica che porta il suo nome ottiene a Milano il 7,22%. Nettamente in testa il consigliere comunale (e consigliere regionale uscente) Manfredi Palmeri con più di 800 voti: viene rieletto in Regione. Secondo è il presidente di Confapi Nicola Spadafora, ma la lista farà comunque un solo eletto e il secondo in circoscrizione non sarebbe stato lui. Per Azione-Italia Viva (6,56%), a Milano città come nella circoscrizione vince Lisa Noja, ex deputata di Iv, che viene eletta in consiglio. Arriva secondo il consigliere comunale milanese Carmine Pacente. Infine, Mara Ghidorzi è prima sia a Milano sia nella circoscrizione per Unione Popolare, che in città ottiene l'1,69%, troppo poco per fare un eletto.