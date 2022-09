Elezioni politiche, chi ha vinto nei collegi uninominali a Milano: i risultati

Due a uno per il centrosinistra alla Camera. Due a uno per il centrodestra al Senato. A Milano l'onda Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia - guidata soprattutto dalla forza del partito di Giorgia Meloni - non travolge tutti gli altri partiti come successo nel resto d'Italia alle elezioni politiche del 25 settembre.

Nelle sfide ai collegi uninominali - dove bastava un solo voto in più dell'avversario per essere eletto in Parlamento - la sfida finisce sostanzialmente in parità con un 3 a 3 "cumulativo" tra centrodestra e centrosinistra.

Nel collegio uninominale Lombardia 1 - U 09 per la Camera - quello che comprende il centro del capoluogo meneghino - Bendetto Della Vedova, segretario di +Europa, batte l'ex ministro Giulio Tremonti con il 37,84% dei voti contro il 30,37% del candidato del centrodestra. Altro collegio che va al centrosinistra è l'U07, zona Loreto, con Bruno Tabacci che porta a casa il 38,53% delle preferenze contro il 35,31 di Andrea Mandelli. Nel colleggio uninominale Lombardia 1 - U 08, che comprendeva Bande Nere e San Siro, vince invece il centrodestra con Cristina Rossello, 37,03%, che batte Gianfranco Librandi di un soffio.

Al Senato, dove i collegi uninominali per Milano e hinterland erano tre, situazione inversa. L'unico collegio che va al centrosinistra è sempre quello del centro, U 03, dove Antonio Misiani batte Maria Cristina Cantù con il 39,07% dei voti. A Sesto San Giovanni, collegio U 04, Isabella Rauti stravince con il 45,34% dei voti su Emanuele Fiano, fermo al 30,90. Affermazione netta a Cologno, U 05, per Ignazio La Russa, volto fortissimo di Fratelli d'Italia, che intasca il 46,41% delle preferenze contro il 29,06 della sfidante Adriana Albini.