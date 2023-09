"Bisogna togliere gli scooter dai marciapiedi" e scoppia la polemica

Togliere scooter e moto dai marciapiedi di Milano. È l'idea di Marco Mazzei (consigliere comunale eletto con la lista Sala). Un'idea che è stata resa nota attraverso un post sui social a cui, per il momento, non è seguito nessun atto politico.

"Per anni li abbiamo considerati il male minore - ha scritto Mazzei su Facebook -. Il male è minore fino a quando i numeri non lo fanno diventare maggiore. Credo che dobbiamo serenamente aprire il capitolo e direi che dobbiamo stringere ancora di più le maglie di Area C e riservare uno, due piani dei parcheggi interrati del centro solo agli scooter. Sempre che quelle vasche da bagno con le ruote riescano poi a fare le rampe per uscire". "Oggi ho visto una delle nuove panchine in San Babila completamente circondata da scooter - ha continuato -. Ol, conosco l'obiezione: se fossero automobili sarebbe peggio. Vero. Ma se invece fossero passeggeri della metropolitana?".

Le parole di Mazzei hanno animato le acque della politica milanese. "Le dichiarazioni del collega Mazzei, che lasciano intendere una stretta per i motocicli in Area C, sono assolutamente irricevibili - ha detto Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale -. La guerra all'utilizzo dei mezzi privati passerà dalle quattro ruote alle due ruote? Siamo al delirio talebano".

"Prima di chiedere di liberarsi dalla propria auto e dal proprio scooter o motociclo sarebbe bene concentrarsi sul rendere sempre più capillare il servizio del trasporto pubblico, più efficiente in termini di passaggi e più sicuro in risposta alle migliaia di episodi di violenza che annualmente accadono a Milano - ha proseguito -. Solo dopo aver realizzato questi obiettivi si potranno obbligare i milanesi ad abbandonare il motore a scoppio".