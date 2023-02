A Milano stravince Schlein, Sala: "Il suo cuore batte più a sinistra"

"Con lei il Partito democratico guarderà più a sinistra". Questo il commento del sindaco di Milano Beppe Sala dopo la vittoria alle primarie di Elly Schlein, che a Milano città ha totalizzato il 72% delle preferenze, contro il 28% di Stefano Bonaccini.

“Non c’è che augurare buon lavoro a Elly Schlein, non è un ruolo facile, è un grande elemento di novità - le parole del primo cittadino, a margine dell'International Participants Meeting di Mentor 2 a Palazzo Marino -. Le daremo una mano tutti”. Sui 304 seggi scrutinati a Milano metropolitana Schlein ha raggiunto il 69% delle preferenze, mentre Bonaccini si è fermato al 31%. Ancora più netta la vittoria a Milano città, con Schlein al 72% e Stefano Bonaccini 28%; mentre nell’area metropolitana la nuova segretaria ha chiuso al 65% e Bonaccini al 35%.

"La sentirò a breve per capire come intende impostare la sua stagione - ha continuato Sala -. Al momento non posso che augurarle il meglio. Certamente alcune cose positive ci sono: una buona partecipazione, con tanta gente che è andata al voto. Credo che una segretaria donna non sia una cosa sbagliata in questo momento".

"Mi sembra abbastanza scontato che sarà un partito che guarderà un po’ più a sinistra, dopodiché bisogna fare i conti con il realismo e con il fatto che non credo che nemmeno Schlein stessa voglia accontentarsi di un partito al 17 per cento: per attrarre più consenso bisognerà impostare politiche che parlano ai più, e Milano ne è la dimostrazione - ha detto poi il sindaco rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano di possibili future alleanza tra Pd e Movimento 5 Stelle -. Però conoscendola molto bene so benissimo che il suo cuore batte più a sinistra rispetto all’ipotesi Bonaccini".

"Che cosa bellissima, Elly Schlein alla guida del Pd - si è complimentato il consigliere regionale del Pd e sfidante di Attilio Fontana alle ultime regionali, Pierfrancesco Majorino -. Una grande occasione e una grande responsabilità. Una giovane donna femminista. L'inizio di qualcosa di nuovo. Ora dobbiamo metterci al lavoro, tutti insieme". Tra Milano e l'hinterland sono andate a votare per le primarie del Pd quasi 70 mila persone.