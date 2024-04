Erba alta nei parchi, critiche anche dal Pd: “Non ovunque, prati rasati servono"

Il comune di Milano ha deciso che 54 prati della città saranno a sfalcio ridotto (qui la mappa completa). Una decisione presa per aumentare la biodiversità, ma che farà anche risparmiare denaro alle casse del comune. Non sono mancate le critiche e a queste se ne è aggiunta una anche da parte dello stesso Pd.

A chiedere un ripensamento è Giulia Pelucchi, presidente del municipio 8. “In alcuni casi si rischia di togliere la possibilità ad alcuni luoghi di essere utilizzati - ha fatto sapere Pelucchi in una nota pubblicata sui social -. Prendiamo ad esempio il Parco Montestella, praticamente tutto il parco sarebbe interessato da sfalci ridotti ad eccezione dei pratoni (senza alberi). Abbiamo ritenuto di ricordare che non tutti possono andare in vacanza nei periodi di caldo e che molti utilizzano i parchi per trovare luoghi con ombra in cui sostare, leggere, giocare. Questa dovrebbe essere la funzione di un parco pubblico”.

La presidente del municipio ha chiesto di ridimensionare il progetto: “Vorremmo che sull’area ci sia un ripensamento e che lo sfalcio ridotto interessi solo le pendenze e non le parti in piano dei terrazzamenti del parco, dove peraltro sono presenti anche delle sedute”. Nei giorni scorsi Pelucchi ha chiesto un incontro con l’assessorato, ma per il momento gli uffici di Elena Grandi non hanno ancora risposto.