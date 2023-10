Perché il Seveso esonda: scontro tra Comune e Regione sulle vasche

È scontro durissimo tra il Comune di Milano e la Regione Lombardia dopo l'esondazione del Seveso, avvenuta all'alba di martedì 31 ottobre, che ha messo in ginocchio diversi quartieri della periferia nord di Milano e, come accade molto raramente (era avvenuto a metà novembre del 2014), anche il quartiere Isola. Proprio richiamando quel precedente, Marco Granelli, assessore milanese alla protezione civile, ha dato fuoco alle polveri, affermando che "qualcuno ancora dice che le vasche non servono (le vasche di laminazione, n.d.r.). Milano è pronta, la vasca è in collaudo ed entrerà in servizio a fine novembre, ma quelle di Regione Lombardia sono indietro". Nel 2021, per la cronaca, si diceva che questa vasca sarebbe entrata in funzione nell'autunno del 2022.

La vasca milanese si trova al Parco Nord. Le altre tre sono in realizzazione a Paderno Dugnano-Varedo, Lentate sul Seveso e Senago. Tutte insieme, assorbiranno le piene del Seveso raccogliendo momentaneamente le acque, per evitare che si alzino troppo ed esondino a Niguarda. Immediata la replica a Granelli da parte di Attilio Fontana, governatore della Lombardia, a margine dell'incontro in Triennale sulla ricostruzione in Ucraina. "Granelli si dovrebbe occupare di gestire meglio la città, perché non credo che siano mai successe tante situazioni come queste, che dimostrano un completo abbandono. Noi il nostro lavoro lo stiamo facendo: le vasche saranno pronte, la prima verrà consegnata entro la fine di gennaio, la seconda entro marzo, stiamo rispettando i tempi".

La polemica ha poi coinvolto altri esponenti politici. Come il capogruppo del Pd in Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, secondo cui è "incredibile che Fontana, totalmente immobile sul tema del dissesto idrogeologico in Regione, in un giorno in cui ci sono tantissimi territori in grande difficoltà anche per le colpe della Regione, giochi a scaricare le responsabilità sull'amministrazione comunale di Milano che, sul Seveso, è l'unica amministrazione che ha fatto qualcosa". Per Majorino "dovremmo collaborare in maniera più seria e non aizzare le polemiche".

Dall'altra parte, Gianluca Comazzi, di Forza Italia, assessore al territorio di Regione Lombardia, ha chiesto le dimissioni di Granelli affermando che "la peggiore sciagura che colpisce Milano è quella di essere gestita da Granelli, che ormai da due lustri fa l'assessore in questa città ma riesce sempre a dare la colpa agli altri". Secondo l'assessore Comazzi, "i lavori per la realizzazione della vasca di laminazione di Bresso, di competenza del Comune, hanno subito ritardi clamorosi. La Regione ha messo a terra 210 milioni per la protezione del nodo idraulico di Milano".

E sull'argomento, con un post su X, è intervenuto anche Carlo Calenda, leader di Azione. "Le immagini dell’esondazione del Seveso lasciano senza parole", ha scritto l'ex ministro: "Sono indegne, nel 2023, per un Paese come il nostro e per una città come Milano. Ormai da molto tempo chiediamo una grande opera di messa in sicurezza delle infrastrutture e del territorio, per arginare fenomeni del genere e proteggerci innanzitutto dal dissesto idrogeologico. Possibile che in questo Paese si debba arrivare sempre dopo, piuttosto che puntare su opere di prevenzione?".