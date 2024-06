Isabella Tovaglieri, la candidata Lega indagata per discriminazione

"Sono ufficialmente indagata". Lo annuncia con un post l'europarlamentare della Lega Isabella Tovaglieri, postando su Instagram l'informativa dei carabinieri. Tovaglieri, candidata alle Europee, ha reso noto che le è stato notificato il verbale di procedimento con due ipotesi di reato: diffamazione a mezzo stampa e propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

"A denunciarmi - ha spiegato l'europarlamentare di 36 anni di Busto Arsizio (Varese) - è tale Ahmed". Al momento non vengono resi noti ulteriori dettagli della vicenda, ma la denuncia potrebbe essere riconducibile alla festa in piscina a Limbiate riservata alle sole donne islamiche su cui Tovaglieri aveva dato battaglia.

"Sfido chiunque - ha scritto - a trovare una mia dichiarazione a mezzo stampa o social che corrisponda al contenuto delle accuse. Per questo non mi tapperanno le bocca e io continuerò a battermi per un principio che ritengo sacrosanto, ovvero che chi sceglie di vivere in Italia deve necessariamente rispettarne le regole, i costumi e le tradizioni".

"Per cui se il prezzo da pagare per difendere questo principio è quello di subire un processo, io sono disposta a pagarlo. Così come sono disposta a pagare il biglietto di ritorno per chiunque ritenga che l'Italia è un Paese razzista", ha concluso.