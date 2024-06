I risultati delle elezioni europee a Milano: chi ha vinto e chi ha perso

Il 50,77 per cento dei milanesi è andato a votare questo weekend per eleggere i suoi rappresentati in Europa, il 52,90 per cento se si considera l'intera area metropolitana. Un calo, rispetto alle ultime elezioni europee dove a livello provinciale l'affluenza era stata del 61,18 per cento e a livello cittadino del 58,70. A livello nazionale ai seggi sono andati il 49,66 per cento degli aventi diritto per le europee, il 62,67 per cento per le amministrative.

Si votavano i 76 membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ma in molti comuni dell'hinterland era in ballo anche l'elezioni del sindaco, con l'elezioni amministrative. Lo scrutinio delle europee è iniziato alle 23 di domenica, con la chiusura dei seggi, quello per le amministrative comincia alle 14 di lunedì.

Chi ha vinto le elezioni europee in Italia?

In Italia, secondo i dati pubblicati dal ministero dell'Interno (aggiornati alle 6.29), il partito più votato per l'europee con il 28,85 per cento dei voti è Fratelli d'Italia (Fdi). Segue il Partito democratico (Pd) col 24,06 per cento. Più lontano il Movimento 5 stelle (M5S) fermo al 9,89 per cento, vicinissimo a Forza Italia - Noi moderati - Ppe che arriva a 9,72 per cento e Lega Salvini premier 9,15 per cento. Segue Alleanza verdi e sinistra (Avs) al 6,62 per centro.

Dietro lo sbarramento del 4 per cento, quindi non eletti, si sono Stati uniti d'Europa che si ferma al 3,73 per cento, Azione fermo al 3,31 per cento. E ancora, al 2,19 per cento, Pace terra dignità, seguito da Libertà all'1, 23 per cento e poi sotto il punto percentuale Sudtirorler Volkspartei (Svp), Alternativa popolare, Democrazia sovrana popolare, Partito animalista - Italiaexi per l'Italia e Rassemblent Valdotain.

I candidati più votati nel Nordovest

Fdi 31%, Meloni 200mila preferenze

Pd 22%, Strada 84mila, Gori 69

Lega 11%, Vannacci 74mila

Fi 9%, Tajani 36mila

avs 7%, Salis 35mila

I candidati più votati nel Nordest

Fdi 31%, Meloni 258mila

Pd 26%, Bonaccini 202mila

Lega 9%, Vannacci 72mila

Fi 6%, Tajani 35mila

Avs 6%, Lucano 23mila

I candidati più votati nel Centro

Fdi 30%, Meloni 199mila

Pd 27%, Schlein 53mila, Nardella 42mila

M5s 9%, Morace 9mila

Avs 7%, Marino 9mila

Fi 7%, Tajani 32mila

Lega 6%, Vannacci 44mila, Ceccardi 15mila

Sue 4%, Renzi 24mila

I candidati più votati nel Sud

Pd 26%, Decaro 225mila

Fdi 23%, Meloni 220mila

M5s 16%, Tridico 44mila

Fi 10%, Tajani 51mila

Lega 6%, Vannacci 28mila

Avs 5%, Lucano 27mila, Borrelli 23mila

Sue 4%, Renzi 20mila

I candidati più votati in Sicilia e Sardegna

Fdi 21%, Meloni 72mila

Fi 18%, Tamajo 22mila

Pd 17%, Schelin 24mila - Quaquero 19mila

M5s 16%, Pilo 16mila, Atoci 15mila

Lega 7%, Vannacci 11mila

Avs 6%, Salis 16mila

Liberta 5%, De Luca 20mila

Come hanno votato le persone a Milano?

Molto diverso dal risultato nazionale, il quadro che viene fuori dalla città di Milano. A Milano il primo partito è saldamente il Pd con oltre il 31 per cento di preferenze, segue Fratelli d'Italia al 21,73 per cento e, al terzo posto, Alleanza verdi e sinistra che supera il 10 per cento. Fuori dal podio Forza Italia - Noi moderati - Ppe che supera l'8 per cento, seguito da Azione - Siamo europei che va oltre il 6 per cento, così come Stati uniti d'Europa e Lega Salvini premier. Sotto, con 5,26, il Movimento 5 stelle, e poi Pace terra dignità al 2,47 per cento. Sotto l'1 per cento le altre liste.