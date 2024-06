Tra contestatori e fan: i comizi di Pd (Schlein) e Lega (Salvini) a Milano

Matteo Salvini e Roberto Vannacci a Milano. Per l'insolito duo, al comizio per l'elezioni europee, c'erano da un lato tanti fan che si sono fatti anche firmare i libri alla fine dell'evento e dall'altro un gruppetto composto da una ventina di contestatori ha tentato di avvicinarsi al gazebo leghista in piazza Duomo.

Il gazebo, allestito dietro la cattedrale a poche decine di metri dal palco sul quale erano previste le parole per la chiusura della campagna elettorale, è stato visitato dai manifestanti che hanno esibito cartelloni con scritto "Vannacci sei normale?" e "Sul mio corpo decido io". Il gruppetto avrebbe anche tentato di strappare un manifesto del Carroccio.

Gli agenti della polizia sono intervenuti immediatamente e li hanno allontanati senza che si creassero particolari tensioni. Intanto in piazza, alla presenza di circa 300 persone, si è tenuto l'evento.

Da Matteo Salvini una stoccata alla concorrenza del Pd:''Vorrei salutare un'altra piazza milanese, in questo momento riunita con meno gente rispetto alla nostra; è quella di Elly Schlein, che spero rimanga per altri 30 anni segretario del Pd. È una brava persona, non la pensa come me su vari temi, ma la sua guida del Pd è garanzia che per 30 anni la Lega starà al governo''.

Il Pd all'Arco della Pace

D'altro canto il Pd parla della presenza di 5mila persone all'Arco della Pace, dove hanno tenuto il loro comizio. "A Milano ha stravinto la piazza della speranza. Una piazza bellissima con 5.000 donne e uomini insieme alla nostra segretaria Elly Schlein, il nostro sindaco Beppe Sala, le candidate e i candidati per un'Europa più giusta, unita verde e con più diritti per tutte e tutti". Lo hanno sottolineato la segretaria del Pd Lombardo Silvia Roggiani e il segretario del Pd Milano metropolitana Alessandro Capelli, commentando la manifestazione.

"Giorgia Meloni - ha detto la segretaria del Pd - non si rende conto che in un anno e mezzo che governa sta cancellando la libertà delle persone". Da che parte sta la città di Milano - ha aggiunto Schlein - "lo vedremo con il risultato delle elezioni europee. È un risultato che sarà molto importante per la città e spero che sarà a nostro favore".