Eutanasia, Fdi prova a stoppare il dibattito in Lombardia

La Lombardia deciderà il 7 febbraio se il progetto di legge popolare sul fine vita, per il quale l'Associazione Luca Coscioni ha raccolto oltre 8mila firme, verrà discusso in consiglio regionale o no. La decisione spetta all'ufficio di presidenza, all'unanimità. Se non vi fosse accordo (e quasi certamente, a meno di sorprese, non vi sarà accordo), deciderà invece l'aula del consiglio alla prima seduta utile. Lunedì 5 febbraio sono stati sentiti i promotori: il tesoriere della Coscioni, Marco Cappato, la coordinatrice lombarda della campagna 'Liberi Subito', Cristiana Zerosi, e altri rappresentanti dell'associazione.

"Spero che la Lombardia non voglia girare la testa dall'altra parte di fronte al problema di persone afflitte da patologie irreversibili, con sofferenza insopportabile, che chiedono è già un loro diritto di essere aiutate a terminare la vita senza soffrire", ha detto Cappato al termine dell'audizione. Se altre regioni hanno già iniziato a discutere questa proposta, per Cappato "sarebbe un fatto negativo se la Regione Lombardia, invece, diversamente, volesse dichiarare inammissibile la nostra legge senza nemmeno discuterla, una legge che si limita a dare dei tempi, delle procedure certe".

Secondo l'Associazione Coscioni, poiché l'eventuale via libera alla richiesta di un malato viene data dalle Ats, la garanzia di tempi e procedure certe afferisce al sistema sanitario ed è quindi di competenza regionale. "Abbiamo sottolineato - ha proseguito Cappato - che il diritto a essere aiutati medicalmente per la morte volontaria esiste già: non è questa legge regionale a introdurlo, non potrebbe essere Regione Lombardia a introdurlo".

Dell'ufficio di presidenza fanno parte Federico Romani (Fratelli d'Italia, presidente del consiglio regionale), Giacomo Cosentino (Lista Fontana), Emilio Del Bono (Pd), Alessandra Cappellari (Lega) e Jacopo Scandella (Pd). Appare scontato il voto a favore dei due esponenti del Pd, partito che, col capogruppo Pierfrancesco Majorino, ha annunciato il suo "sì" se la questione dell'ammissibilità non dovesse essere risolta in ufficio di presidenza ma andasse in aula. Stessa posizione per il Movimento 5 Stelle, non presente in ufficio di presidenza ma pronto a votare a favore dell'ammissibilità.

Fdi: "Battaglia di bandiera dei radicali"

È invece già quasi una bocciatura la posizione di Christian Garavaglia, capogruppo di Fratelli d'Italia, secondo cui "soltanto lo Stato può dirimere una questione così delicata senza che rimangano zone d'ombra": ci sarebbe un parere dell'Avvocatura dello Stato, in risposta a una richiesta del Friuli Venezia Giulia, secondo cui la proposta sarebbe incostituzionale. Dal punto di vista politico, Fdi boccia l'iniziativa bollandola come "una battaglia di bandiera" dell'Associazione Coscioni, mentre "Fratelli d'Italia - continua Garavaglia - ha sempre scelto la difesa e la cultura della vita, e le risposte non si possono trovare esclusivamente all'interno di un iter terapeutico o di procedure medicali".

Il centrodestra in Veneto e in Liguria

L'avviso è chiaro: la strada sarà molto in salita. Intanto altre regioni governate dal centrodestra hanno scelto di confrontarsi nel merito. Famoso il caso del Veneto, dove il governatore Luca Zaia (della Lega) si è espresso a favore, ma il consiglio regionale ha bocciato la proposta. E ora anche il governatore ligure Giovanni Toti (di centrodestra) ha detto che sosterrebbe la legge: "È arrivato il momento che la politica si esprima su una questione dai confini giuridici poco chiari". In Lombardia la strada appare più complicata.