Eutanasia, da Fontana il sì al dibattito: "Contrario allo stato etico che decide chi deve vivere"

Segnali contrastanti dalla maggioranza di centrodestra in Lombardia sul progetto di legge popolare sul fine vita, per il quale l'Associazione Luca Coscioni ha raccolto oltre 8mila firme. Il 7 febbraio l'ufficio di presidenza deciderà (all'unanimità) se il progetto potrà essere discusso in consiglio regionale o no: in caso di mancanza di unanimità, voterà l'aula l'eventuale via libera al dibattito (il 5 febbraio sono stati sentiti Marco Cappato, Cristiana Zerosi e altri rappresentanti della Coscioni).

Mentre da Fratelli d'Italia pare arrivare uno 'stop', il governatore Attilio Fontana (Lega) è più possibilista, al pari di altri colleghi come Luca Zaia (sempre della Lega), in Veneto, che aveva dato il via libera alla discussione (l'aula aveva però bocciato la proposta di legge) e Giovanni Toti in Liguria, che si è detto dello stesso avviso di Sala.

"Ho sempre sostenuto - ha dichiarato Fontana martedì - che si tratti di una questione etica, oltretutto non bisogna essere favorevoli o contrari perché c’è già una decisione della Suprema Corte per cui non possiamo che adeguarci". E ancora: "Credo che sia necessario un intervento da parte di chi deve regolamentare le modalità di questa situazione, anche perché io, personalmente, sono contrario a un ipotetico stato etico che decide chi vive e chi no e sono assolutamente convinto che sia necessario porre delle condizioni ben chiare quando si verificano le quali è possibile accedere a questa richiesta".

Proprio il senso della proposta di legge d'iniziativa popolare. Se infatti l'eutanasia è già permessa a determinate condizioni (fissate dalla Corte costituzionale con la sentenza sul caso di Dj Fabo, nota come 'sentenza Cappato'), le Ats devono dare l'effettivo via libera affinché un malato sia aiutato a morire. La proposta di legge interviene su questo passaggio, stabilendo tempi e modalità che diano certezza ai malati. Poiché si tratta di un passaggio in capo alle Ats, cioè al sistema sanitario regionale, secondo l'Associazione Coscioni è legittimo che se ne occupino i consigli regionali.

Fontana e Fdi, posizioni diverse

Difficile prevedere come si comporteranno mercoledì, visto lo 'stimolo' arrivato da Fontana in favore della discussione, ma anche la reazione di Fratelli d'Italia, che in consiglio di presidenza ha come rappresentante il presidente del consiglio regionale Federico Romani. Il capogruppo Christian Garavaglia ha tentato di stoppare il via libera affermando che "Fdi ha sempre scelto la difesa e la cultura della vita, e le risposte non si possono trovare esclusivamente all'interno di un iter terapeutico o di procedure medicali", e che quella del fine vita sarebbe "una battaglia di bandiera dei radicali".

Apertura al via libera dal Partito democratico (il cui capogruppo Pierfrancesco Majorino ha preannunciato il "sì" se si voterà il via libera in aula) e dal Movimento 5 Stelle. "Spero - ha detto Cappato dopo l'audizione di lunedì - che la Lombardia non voglia girare la testa dall'altra parte di fronte al problema di persone afflitte da patologie irreversibili, con sofferenza insopportabile, che chiedono è già un loro diritto di essere aiutate a terminare la vita senza soffrire".