"Premiata" Aria dopo l'inefficienza sui vaccini: gestirà il turismo per le Olimpiadi

Explora, la società di Regione Lombardia di 'destination management' che si occupa da anni di promuovere il turismo nel territorio lombardo, sarà incorporata ad Aria Spa, la centrale acquisti che, in passato, ha incorporato anche Lombardia Informatica. Lo ha stabilito il consiglio regionale qualche giorno fa, approvando l'incorporazione con un emendamento della Lega al bilancio preventivo del triennio 2022-2024.

Aria, dunque, si ingrossa ulteriormente. Si tratta della società che aveva predisposto il software con cui Regione Lombardia faceva prenotare il vaccino contro il covid ai sanitari e agli ultra ottantenni durante le prime fasi di vaccinazione, per poi abbandonarlo in fretta e utilizzare quello approntato da Poste Italiane quando ci si è resi conto dei troppi errori che provocava: persone che non ricevevano mai il necessario sms di conferma della prenotazione, persone che ricevevano un appuntamento molto lontano da casa, addirittura alcuni centri vaccinali deserti per un intero weekend.

E, prima ancora, nel corso del 2020, Aria si era resa protagonista di ritardi nell'acquisto della quantità necessaria di vaccini contro l'influenza stagionale, promuovendo ad esempio bandi che, per via delle specifiche (prezzi e quantità), andavano regolarmente deserti.

Le opposizioni: "Cosa c'entra il turismo con Aria?"

La decisione non è passata inosservata alle opposizioni che hanno protestato contro questa decisione. "Hanno deciso di mettere all'interno di Aria, nota ai lombardi per le sue inefficienze, la società regionale che dovrebbe promuovere il turismo in vista di Milano Cortina 2026", tuona Pietro Bussolati del Partito democratico: "Non ha senso, perché non c'è nello statuto di Aria nulla che abbia a che fare con le competenze di Explora". Ricordando le inefficienze di Aria in questi ultimi anni, Bussolati commenta che "Fontana e l'assessore al bilancio Davide Caparini hanno grande sprezzo del pericolo" nel volerle asegnare anche la promozione del turismo in vista delle Olimpiadi invernali.

Sulla stessa linea Michele Usuelli di +Europa/Radicali, che ricorda che, nel 2019, il suo fu l'unico voto contrario alla creazione di Aria. Ed è un "disastro annunciato" quando "si creano realtà aziendali per spartizione di potere politico e non per l'interesse dei contribuenti". Per Usuelli, "adesso si decide addirittura di ampliare il raggio d'azione di Aria, affidandole ancor più competenze, rendendo il carrozzone ancor di più un carrozzone" del quale i cittadini "conoscono bene le inefficienze dimostrate all'inizio della campagna vaccinale".