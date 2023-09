Fare di Milano la capitale dell'antimafia: firmato l'accordo sulla legalità

L’obiettivo al centro della Giornata della trasparenza è fare di Milano la capitale dell’antimafia. Con questo presupposto è stato siglato a palazzo Isimbardi un accordo interistituzionale per la legalità tra la città metropolitana di Milano e l’associazione Libera. È stata proposta la creazione di una consulta composta dai 133 responsabili comunali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. Alla conferenza, tra gli altri, presenti anche il fondatore di Libera don Luigi Ciotti e il sindaco di Milano, Beppe Sala.

Il documento firmato a Milano parla di valori e intenti condivisi dai comuni con l’associazione Libera. Al centro la promozione della cultura della legalità e il contrasto della criminalità. Come? Grazie all’accordo si intensifica l’impegno per un’azione condivisa sul territorio metropolitano. Tra gli strumenti un tavolo di confronto e consultazione permanente e una serie di progetti con iniziative formative per cittadini e università.

“Un impegno convinto e concreto, che ho iniziato a portare avanti da sindaco e che intendo proseguire con ancora più determinazione, nel nuovo ruolo di consigliere metropolitano, per creare una cultura diffusa della legalità”, lo dice Rino Pruiti, sindaco di Buccinasco e consigliere metropolotiano con delega alla legalità e ai beni confiscati alla criminalità, che già aveva dato l’input per la costituzione di una commissione consigliare antimafia.