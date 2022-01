Feltri: "Berlusconi ha l'età dei datteri, non può andare al Quirinale"

Stanno entrando nel vivo le operazioni per l'elezione del Presidente della Repubblica. Il primo voto si svolgerà tra 10 giorni, lunedì 24 gennaio, e nel frattempo l'operazione scoiattolo per portare Berlusconi al Colle sta perdendo pezzi col passare delle ore. Dopo l'affondo di Gianni Letta che a margine della camera ardente per David Sassoli, ha parlato di un’elezione in un clima condiviso è arrivato anche il "No" dell'ex direttore de Il Giornale ed esponente di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino, Vittorio Feltri.

Il giornalista, ospite venerdì mattina a Giletti 102.5 su Rtl, ha espresso un parere secco sulla vicenda. "Credo che mandare Berlusconi al Quirinale sia un’operazione più che altro impossibile, perché non mi pare che ci siano i voti a sufficienza per un’operazione simile - ha chiosato Feltri che, successivamente, ha aggiunto il carico da 90 -. Questo signore ha 85 anni, ha l’età dei datteri, che non sono pochissimi, arriverebbe a fine mandato a 92 anni".

"Sono convinto - ha poi aggiunto - che invece sarà Draghi al colle perché non è vero che si debbano sciogliere le camere in questa eventualità, perché toccherebbe comunque a Draghi indicare il nuovo capo del Governo, sceglierebbe presumo una persona che gli garantisca continuità alla politica di Palazzo Chigi che è stata attuata finora. Tra Prodi e Berlusconi non c’è differenza. Perché Prodi può andar bene e Berlusconi no?".

Presidente della Repubblica: chi sono i tre grandi elettori della Lombardia

Martedì 11 gennaio il consiglio regionale lombardo ha nominato i suoi grandi elettori chiamati a scegliere il successore di Mattarella. La delegazione è composta dal governatore Attilio Fontana (Lega), Alessandro Fermi (Lega) e Dario Violi (M5S). Tra loro non figura nessun esponente del Pd (il democratico Pizzul ha preso 17 voti, 5 in meno del pentastellato Violi) e per questo i Dem si sono lamentati denunciando una presunta scorrettezza istituzionale.