Vittorio Feltri lascia ufficialmente il consiglio comunale di Milano

Le aveva annunciate, Vittorio Feltri, ed ora sono state depositate ufficialmente le dimissioni dalla carica di consigliere comunale di Milano per motivi di salute. La surroga non è ancora arrviata ma darà il via libera al già consigiere Enrico Marcora, primo dei non eletti di Fratelli d'Italia.

Il deposito ufficiale delle dimissioni è avvenuto nella mattinata di mercoledì 22 giugno. La delibera di surroga sarà approntata nelle prossime giornate e presentata in consiglio comunale la prossima settimana. Feltri aveva annunciato le proprie dimissioni, ora formalizzate, il 2 maggio, spiegando alla trasmissione radiofonica La Zanzara di avere un cancro.

Alle elezioni del 3-4 ottobre 2021, Feltri (capolista di Fratelli d'Italia) ottenne oltre 2mila preferenze e fu eletto a Palazzo Marino. Qualche settimana prima del voto, aveva pronosticato la vittoria di Beppe Sala definendo il candidato di centrodestra Luca Bernardo "non all'altezza" e l'alleanza "una coalizione del c...".