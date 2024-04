Il Tar ordina a un Comune milanese di rispondere ai musulmani per uno spazio per il Ramadan

Il Comune di Turbigo, un piccolo centro del Milanese tra Malpensa e il Piemonte, deve dare una risposta entro il 5 aprile all'associazione musulmana 'Essa', che aveva chiesto uno spazio nel quale poter festeggiare la fine del Ramadan il 9 e 10 aprile tra le 7 e le 11. Lo riferisce l'Agi sul proprio sito. La decisione del giudice si fonda sullo statuto del Comune, secondo cui a ogni istanza gli uffici devono rispondere entro 30 giorni dalla data del protocollo. Poiché l'istanza è stata presentata il 26 febbraio, i termini sono scaduti. Ma in realtà l'associazione aveva chiesto per ben tre volte, in tre mesi, uno spazio, senza mai ottenere risposta.

Il giudice va anche oltre, e stabilisce anche che il Comune, nel caso in cui dia una risposta negativa, dovrà specificare quali spazi sarebbero stati adatti all'utilizzo e il motivo per cui non sono disponibili. In pratica, se dirà di no, dovrà motivarlo in modo adeguato. Questo perché il diritto alla preghiera e alla propria identità religiosa è costituzionalmente garantito a tutte le minoranze religiose.