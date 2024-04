Ramadan, il Tar ordina al prefetto di convocare il sindaco di Turbigo e i musulmani

Il prefetto di Milano interverrà con l'associazione musulmana 'Essa' e il Comune di Turbigo per valutare il no a uno spazio pubblico in vista della festa di fine Ramadan. Lo ha deciso il Tar della Lombardia rispondendo al ricorso presentato venerdì 5 aprile dagli avvocati dell'associazione, secondo quanto si legge sul sito dell'Agi. Il prefetto dovrà avviare un confronto entro lunedì 8 aprile. L'urgenza è dettata dal fatto che la festa dovrebbe svolgersi in occasione del fine Ramadan, tra il 9 e il 10 aprile.

Il Comune di Turbigo, in precedenza, aveva risposto all'associazione di non disporre di uno spazio per la festa, adducendo anche ragioni di sicurezza: in particolare, l'amministrazione comunale (guidata dal sindaco Fabrizio Allevi, di Fratelli d'Italia) aveva asserito che non era stato possibile prevedere a grandi linee il numero di persone che vi avrebbero preso parte. Tra i compiti del prefetto, anche quello di valutare la sussistenza o meno dei motivi di sicurezza o incolumità pubblica alla base del no del Comune di Turbigo a concedere spazi aperti, come il campo sportivo. Il Tar specifica di potersi limitare al disporre un confronto tra le parti, nell'immediatezza, e di non poter adottare deliberazioni che si sostituirebbero a quelle dell'amministrazione competente, poiché non vi è stato il tempo materiale per un contraddittorio e un'istruttoria.

I legali dell'associazione, nel ricorso, avevano ricordato che, ogni anno, a Turbigo si svolge il Gran Falò della Gioia, una festa con fiamme sprigionate per diversi metri d'altezza, che richiama moltissime persone (diverse centinaia, secondo gli avvocati), in un'area che attualmente ai musulmani è stata negata per problemi di sicurezza. Secondo loro, si tratterebbe dunque di un rifiuto pretestuoso.

In precedenza, lo stesso Tar aveva ordinato al Comune di Turbigo di rispondere alla richiesta dei musulmani, giacché tale richiesta, riprodotta tre volte, giaceva senza risposta anche fuori tempo massimo (30 giorni). E il Comune aveva risposto di non poter concedere uno spazio pubblico (la scelta era tra la piazza centrale, il campo sportivo, la zona del cimitero e una scuola).