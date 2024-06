2 giugno, niente festa della Repubblica in un comune del Milanese

Niente festa del 2 giugno a Cormano, nel Milanese. Ha generato polemiche, nei giorni scorsi, la decisione dell'amministrazione (di centrodestra) di non festeggiare la Repubblica italiana, cancellando la celebrazione ufficiale già prevista. In risposta a questa decisione, diverse persone si sono ritrovate comunque in piazza, domenica mattina, per onorare in ogni caso la giornata.

"Un fatto gravissimo" la cancellazione delle celebrazioni, "ma che in fondo non mi stupisce", ha commentato Emanuele Fiano, già consigliere comunale del Pd e candidato alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno: "Dalla follia anticostituzionale e antidemocratica del cosiddetto premierato alla censura sui media pubblici, fino a candidati che evocano i crimini nazifascisti della X Mas", il commento di Fiano, che domenica mattina è andato a Cormano come atto simbolico.

"Abbiamo sconfitto le trame golpiste, il terrorismo assassino e difeso la democrazia e non ci fermeremo mai", ha concluso l'esponente del Pd. Il sindaco Luigi Magistro, della Lega, si era giustificato affermando che, con le elezioni europee (ma, a Cormano, anche le amministrative) alle porte, avrebbe voluto evitare qualsiasi strumentalizzazione. "Trovandoci a ridosso delle elezioni ed essendo quindi in periodo di par condicio, la giunta comunale ha deciso di non prevedere alcuna cerimonia per la data del 2 giugno, Festa della Repubblica al fine di non rischiare strumentalizzazioni su una data così importante per la nostra comunità", era stata la comunicazione del sindaco a tutti i consiglieri comunali di Cormano.