Ricomincia Sanmetro: i cantanti si sfidano nelle stazioni di Milano

In tv c’è Sanremo, a Milano Sanmetro. Andrà in scena dal 6 al 9 febbraio nei tunnel della metro di Milano la seconda edizione del festival della canzone metropolitana. Artisti emergenti, band e cantanti si sfideranno sui palchi di Sound Underground nelle stazioni di Garibaldi M2, Loreto M2 e Bicocca M5.

Sanmetro è il contest musicale di Openstage con Atm e Metro5, all’interno di Sound underground, il progetto musicale che ha l’obiettivo di promuovere attivamente un ambiente sempre più inclusivo, offrendo spazi definiti e autorizzati a chi desidera esprimere la propria arte, contribuendo contestualmente a far vivere la metropolitana come luogo di opportunità e incontro.

L’anno scorso è stato un vero e proprio successo: 3.400 le ore di musica che hanno accompagnato i passeggeri della metropolitana; 1.800 gli artisti e oltre 2.200 i concerti nelle stazioni di Garibaldi M2, Loreto M2 e Bicocca M5. Per la seconda edizione di Sanmetro in gara 27 concorrenti che si sfideranno a suon di musica italiana in concerti live, da martedì a giovedì, dalle 16.30 alle 17.30.

Nove i finalisti selezionati direttamente dai passeggeri, che potranno esprimere la loro preferenza attraverso uno speciale “gettone” da inserire nei box allestiti sui palchi di Sound Underground. Ad ogni postazione corrisponderà un punteggio: una stella: “Si può dare di più”, due stelle: “Tutto il resto è noia”, tre stelle: “Emozioni”.

La finalissima, presentata dal conduttore Marco Maccarini, si terrà venerdì 9 febbraio alle ore 18 sul palco della stazione di Garibaldi M2. Il vincitore del festival verrà scelto da una giuria d’eccezione composta da Dario Falcini (direttore Rockit e media partner dell’iniziativa), Carlo Amleto (musicista e attore) e Lorenzo Campagnari (autore di X Factor).